La Juventus sfida Inzaghi, scambio nella Capitale: colpo in difesa

I piani della Juventus possono vedere l’inatteso scambio con la Lazio di Sarri: ritorno di fiamma per l’estate e sfida all’Inter

La sfida con la Lazio all’orizzonte per la Juventus che deve rincorrere, dopo un inizio di stagione sorprendentemente negativo, Napoli e Milan. Azzurri e rossoneri al vertice della Serie A guidano la classifica, i bianconeri invece sono ottavi e valutano già quelle che potranno essere le mosse giuste per il prossimo calciomercato estivo. In tal senso, la ‘Vecchia Signora’ può tornare a pensare ad un profilo già accostato, nei mesi scorsi, alla Juventus ma non solo.

Si tratta di Luiz Felipe, difensore della Lazio e assoluto protagonista con la squadra allenata da Maurizio Sarri. Il talentuoso centrale brasiliano piace da tempo anche all’Inter dell’ex biancoceleste Simone Inzaghi ed è per questo che la Juventus avrebbe in mente un possibile scambio per battere la concorrenza dei campioni d’Italia ed assicurarsi le prestazioni del classe 1997.

Juventus, sfida all’Inter per Luiz Felipe

Per arrivare a Luiz Felipe, dunque, Allegri potrebbe decidere di sacrificare un profilo assai gradito a Sarri: Federico Bernardeschi. L’esterno è in scadenza il prossimo giugno e potrebbe rinnovare, per poi finire nella Capitale con Luiz Felipe alla corte di Allegri.

Bernardeschi, dunque, la pedina giusta, dopo essere già stato accostato alla Lazio, per regalare un nuovo centrale di peso al tecnico livornese.

Con Chiellini che ad agosto compirà 38 anni e Bonucci 35 a maggio, l’idea è quella di svecchiare un reparto che sta mostrando importanti crepe.