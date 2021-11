Gerrard torna in Premier: ritorno di fiamma per i Rangers

Steven Gerrard sta per tornare in Premier in veste di allenatore: ecco la scelta dei Rangers per il nuovo allenatore

Si apre una nuova pagina della carriera professionale di Steven Gerrard. L’ex centrocampista del Liverpool torna in Premier per la prima volta da allenatore.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, non solo Insigne: triplo colpo da sogno a zero

Sarà il nuovo manager dell’Aston Villa. Un ritorno che riaccenderà i mille ricordi della sua esperienza in Premier League da giocatore del Liverpool. Manca solo la firma, l’Aston Villa è pronto ad offrirgli un contratto di due stagioni e mezzo, come riportato da ‘Sky Sport’. Gerrard è reduce da uno splendido percorso alla guida dei Glasgow Rangers, in Scozia, che ha riportato il titolo dopo 10 anni. Adesso è pronto a riaffermarsi in Premier League in veste di allenatore dopo aver incantato da calciatore.

I Rangers pensano a Gattuso per il dopo Gerrard

Il dopo Gerrard per i Rangers potrebbe essere Rino Gattuso. L’ex centrocampista del Milan ha anche un passato nei Rangers da giocatore nella stagione 1997-98. Adesso potrebbe tornarci in veste di allenatore per scrivere una pagina ben più significativa.

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Dopo l’ultima esperienza al Napoli e la parentesi terminata ancor prima dell’inizio della stagione con la Fiorentina, Gattuso ha voglia di rimettersi in gioco e in Scozia potrebbe avere tempo e fiducia per mettere in pratica le sue idee calcistiche. Anche in Russia il tecnico calabrese è molto richiesto ma i Rangers sembrano in vantaggio.