Roma, che bordata a Mourinho: “Grande bluff, lo avevo detto subito”

Roma, il pareggio con il Bodo Glimt genera ulteriori polemiche: attacco frontale a Mourinho, parole al veleno sul tecnico giallorosso

La luna di miele tra la Roma e Josè Mourinho, forse, è già finita. Dopo un avvio promettente, i giallorossi appaiono in netta difficoltà visti i risultati delle ultime gare. Sconfitta per l’ennesima volta in uno scontro diretto domenica sera contro il Milan e pareggio per due volte in rimonta, ieri, in Conference League contro il Bodo Glimt. L’ambiente auspicava un riscatto contro i norvegesi, dopo il roboante ko di due settimane fa in trasferta per 6-1, ma la squadra capitolina non è andata oltre il 2-2 che la lascia al secondo posto nel girone alle spalle dei nordici. Schierare la formazione di fatto titolare, rispetto all’ampio turnover effettuato in Norvegia, non ha pagato. E al termine della gara il pubblico ha espresso il suo dissenso, non sono infatti mancati i fischi allo ‘Special One’. Su di lui, il giorno dopo, arrivano anche ulteriori strali di contestazione.

Roma, Mourinho sotto assedio: “Ora se ne stanno accorgendo tutti”

Non usa mezzi termini il giornalista Paolo Bargiggia, che ricorda di aver sostenuto fin dal principio che la mossa Mourinho, per la Roma, non rappresentasse la svolta tanto attesa. Il portoghese viene definito un ‘grande bluff’ e la reazione del pubblico dell’Olimpico lo proverebbe.

Guarda guarda che adesso anche qualche tifoso giallorosso comincia forse a rendersi conto che Mourinho è più un Grande Bluff e meno un Grande Allenatore.

P.s.: io lo scrissi il giorno dell’annuncio.@OfficialASRoma https://t.co/mjYWGOpZFj — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) November 4, 2021

Mou insomma è già spalle al muro e deve rispondere prontamente, per evitare che la stagione giallorossa prenda una piega negativa. Già dalla sfida di domenica a ora di pranzo contro il Venezia si attende una decisa inversione di rotta. Al di là dei discorsi sul mercato che sarà e delle richieste avanzate dal portoghese alla società. Altrimenti, potrebbe già generarsi una frattura importante che potrebbe portare a esiti inattesi.