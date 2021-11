Brozovic dice addio all’Inter: accordo Marotta per il colpaccio anti-Juve

Calciomercato, Brozovic non ha ancora rinnovato il contratto e potrebbe lasciare l’Inter: accordo Marotta per il colpaccio anti-Juventus

L’Inter si sta preparando ad affrontare una settimana complicatissima. Oggi i nerazzurri cominceranno la fase dei ritorni dei gironi della Champions League e se la vedranno nuovamente con la sorpresa Sheriff Tiraspol. Obbligatorio conquistare i tre punti, in modo da occupare almeno il secondo posto e aumentare sensibilmente le speranze di qualificazione agli ottavi.

Non è, però, l’unico match cruciale nel calendario della ‘Beneamata’. Domenica sera andrà in scena il derby della Madonnina con i cugini milanisti. Anche in quel caso vietato sbagliare, con gli uomini di Pioli già avanti di 7 punti in classifica. Nel frattempo, la società riflette su questioni legate al calciomercato. In particolare, tiene banco il rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic. La scadenza è prevista per giugno e non si è ancora giunti ad un accordo per il prolungamento. C’è distanza tra la proposta intorno ai 4,5 milioni e la richiesta di 6, per questo non è da escludere la possibilità di un doloroso addio a parametro zero. L’AD Marotta, dal canto suo, si starebbe già muovendo sul fronte entrate.

LEGGI ANCHE>>> Scambio a sorpresa, il PSG teme Conte: addio Milan

Inter, addio Brozovic e accordo per il colpaccio: Marotta ‘beffa’ la Juventus

Il dirigente numero uno dei lombardi non ha intenzione di farsi trovare impreparato. Vuole, infatti, prenotare il cartellino di Leandro Paredes per giugno, togliendolo alla Juventus (da tempo sulle sue tracce per potenziare una zona centrale del campo in estrema difficoltà). Marotta, inoltre, avrebbe già raggiunto un accordo con il calciatore, che non trova più spazio col PSG e ha intenzione di cambiare aria.

LEGGI ANCHE>>> Conte fa sul serio, Juventus e Inter al palo: due nomi per lo scambio

L’accordo dell’argentino termina nel 2023, il che facilita la trattativa con Leonardo. Sarebbe un affare low cost, con un possibile esborso intorno ai 15 milioni di euro. Marotta gioca d’anticipo e prova a beffare la Juventus.