Pavel Nedved ha parlato prima della sfida tra Juventus e Zenit. Il dirigente della Juventus torna sui recenti risultati dei bianconeri

Il diktat è solo uno in casa bianconera: non sbagliare, non in Champions League. La Juventus è, fino ad ora, a punteggio pieno nel suo girone, ma in campionato, proprio quando la situazione sembrava in netto miglioramento, sono arrivate due sconfitte pesanti contro Sassuolo e Verona.

Un trend che non può piacere alla dirigenza, nel momento in cui la rimonta sembrava possibile. Ora l’occasione arriva dalla Champions League, il grande obiettivo della Juventus, quel sogno a cui Massimiliano Allegri, anche quest’anno, non vuole rinunciare. Prima della partita, però, a esporsi è Pavel Nedved. Ecco le sue parole ai microfoni di ‘Juventus TV’: “Oggi può accadere di tutto: è una partita decisiva che noi dobbiamo giocare per vincere, per passare il turno”

Juventus, Nedved ripercorre le recenti sconfitte: “Botte pesanti”

Nedved si sofferma anche sui recenti risultati negativi per i bianconeri: “Sono stati cinque giorni abbastanza pesanti. Arriviamo da due sconfitte inaspettate, soprattutto quella casalinga con il Sassuolo. È stata una botta pesante, non abbiamo avuto una reazione immediata, ma oggi abbiamo una nuova opportunità”. Poi conclude: “Dobbiamo essere arrabbiati e concentrati, per prenderci il risultato che ci serve”.