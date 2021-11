Juventus, rimpianto Ronaldo? Solskjaer se lo gode: “È fantastico”

L’addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus è stato fragoroso. Solskjaer riserva parole al miele per l’attaccante portoghese

La Juventus non sta convincendo in questa stagione. I bianconeri sembravano in ripresa, ma sono inciampati in due pesanti sconfitte contro Sassuolo e Verona.

L’assenza di Cristiano Ronaldo, nonostante in molti nutrissero dubbi sul suo apporto alla manovra e sul suo posizionamento tattico, continua a farsi sentire, soprattutto in termini numerici, nei gol. Intanto, anche se al Manchester United la classifica non è idilliaca e la situazione tutta da monitorare, Ole Gunnar Solskjaer non è affatto deluso dal rendimento di Cristiano Ronaldo e le sue ultime dichiarazioni sono lì a testimoniarlo.

Juventus, la nuova (vecchia) vita di Cristiano Ronaldo: l’elogio di Solskjaer

Solskjaer, infatti, non fa mancare belle parole per il portoghese: “Ronaldo è un calciatore fantastico. È un leader e ha avuto un grande impatto: tutti lo guardano con ammirazione. Ha già segnato sette gol: il suo ritorno è stato molto positivo per il Manchester United”.