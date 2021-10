Ko pesante, esonero immediato: salta un’altra panchina top

La girandola di panchine non si ferma e un altro tecnico si prepara all’esonero: decisiva la pesante sconfitta

Prima dell’inizio della nuova stagione sono state tante le squadre che hanno deciso di cambiare allenatore, ma ora tutto sembrerebbe cambiare nuovamente.

Anche in casa Tottenham infatti non stanno andando nel migliore dei modi le cose, con gli ‘Spurs’ che hanno collezionato solamente 15 punti in dieci partite. Ieri a peggiorare le cose è arrivata la pesante sconfitta casalinga contro il Manchester United per 0-3. Dunque la posizione di Nuno Espirito Santo è già in bilico e secondo quanto riportato dal ‘Telegraph’ l’esonero potrebbe essere immediato. Attenzione all’ipotesi Conte.

Tottenham, Espirito Santo vicino all’esonero: Conte tra i candidati

Anche la panchina del Tottenham traballa pesantemente e la posizione di Nuno Espirito Santo sembrerebbe essere più che in bilico. Infatti il tecnico degli ‘Spurs’ potrebbe presto essere esonerato. Tra i candidati per la panchina del club inglese ci sarebbe anche Antonio Conte, ma gli ostacoli sarebbero diversi.

Infatti secondo quanto riportato da Calciomercato.it, Conte non sarebbe interessato a subentrare in corsa in una rosa con molti limiti. Servirebbe un’offerta irrinunciabile per farlo accettare, cosa che il presidente del Tottenham al momento non sarebbe disposto ad avanzare al momento.