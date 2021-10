Infortunio Spinazzola, Mourinho può finalmente sorridere

Buone notizie per Leonardo Spinazzola, alle prese con l’infortunio rimediato agli Europei. Si avvicina il rientro per l’esterno ex Juventus

Prosegue il percorso di recupero dall’infortunio rimediato da Leonardo Spinazzola in occasione della partita col Belgio di Euro 2020. Nella giornata odierna importante controllo medico per l’esterno umbro.

Notizie positive per quanto concerne l’infortunio di Leonardo Spinazzola. Il laterale offensivo – infortunatosi in occasione della partita di Euro 2020 contro il Belgio dello scorso 2 luglio – oggi è stato sottoposto ad una controllo medico di routine, ma comunque fissato da tempo. Una visita a Trigoria, che ha fornito elementi incoraggianti.

A visitare Leonardo Spinazzola è stato il professore che lo scorso luglio ha effettuato l’intervento chirurgico al tendine d’Achille. Un controllo dall’esito positivo, con notizie incoraggianti per ii tifosi giallorossi, desiderosi di rivedere in campo il prima possibile l’esterno ex Atalanta.

Infortunio Spinazzola, rientro sempre più vicino

Il rientro di Leonardo Spinazzola è dunque sempre più vicino. L’esterno scuola Siena potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo agli ordini di José Mourinho nel giro di un mese. Il tecnico lusitani potrebbe convocarlo tra fine novembre ed inizio dicembre.