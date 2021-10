Il Milan studia il colpaccio, Maldini stringe per il ‘nuovo Pato’

Il Milan non smette di valutare l’acquisto di un nuovo attaccante: occhi in Sud America per il gioiello brasiliano

In attesa di scendere nuovamente in campo per il big match dell’Olimpico contro la Roma di Mourinho, il Milan guarda con attenzione alle prossime operazioni di calciomercato. Pioli vuole tenere in alto i rossoneri, attualmente al vertice a pari punti con il Napoli di Luciano Spalletti. Dal calcio giocato al calciomercato, per il ‘Diavolo’ è tempo di valutare l’approdo di un nuovo attaccante per la squadra meneghina: dei diversi profili, le maggiori attenzioni sono rivolte al calcio sudamericano.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, Maldini tradito: accordo clamoroso

Diversi i nomi che il Milan starebbe valutando per gennaio, visto lo scarso utilizzo di Pellegri: da Belotti in scadenza a giugno al talentuoso Lucca del Pisa, che piace anche a Inter e Juventus e che si muoverà, probabilmente, durante il prossimo mercato estivo. In Sud America, però, il Milan studia anche Julian Alvarez, classe 2000 del River Plate. L’argentino piace ma è Yuri Alberto al momento tra le priorità: 18 reti nelle 49 gare stagionali disputate.

LEGGI ANCHE >>>Colpo a centrocampo, Juve e Milan al palo: c’è il sorpasso

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Milan, occhi su Yuri Alberto: accordo verbale

Sul brasiliano vi sono però diverse big, Manchester City in primis. Per il ‘nuovo Pato’ è dunque ancora tutto da decifrare. Il quotidiano torinese ‘Tuttosport‘ analizza quello che potrebbe essere il piano del Milan per l’attacco già a gennaio.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Secondo quanto riportato dal portale brasiliano ‘Torcedores.com’, il Milan avrebbe già raggiunto un accordo verbale con Yuri Alberto, attaccante classe 2001 trasferitosi a zero dal Santos all’Internacional di Porto Alegre la scorsa estate.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, svolta totale per Isco: spunta la data

Mancherebbe l’accordo tra le parti, visto che il Milan sarebbe disposto ad offrire 10 milioni in risposta alla richiesta dei brasiliani di 20, nonostante una clausola monstre di 80 milioni di euro.