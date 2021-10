Juventus-Sassuolo, Allegri nella storia: “Non me lo aspettavo”

Il tecnico della Juventus in occasione del match contro il Sassuolo entra nella storia bianconera: le dichiarazioni prima della partita

La Juventus torna in campo e lo fa contro il Sassuolo nel turno infrasettimanale di Serie A. In questa decima giornata i bianconeri dovranno cercare di ritrovare la via dei tre punti, dopo il pari contro l’Inter.

Oggi è una giornata speciale per Massimiliano Allegri, poiché il tecnico raggiunge le 200 panchine con la Juventus. Il tecnico toscano a Dazn ha affermato: “Non mi aspettavo di entrare nella storia della Juventus, speravo solo di rimanere tanto e ho preso due anni di riposo. Ora bisogna pensare al futuro e alle tante cose da fare, visto che siamo un po’ in ritardo. Un passo alla volta vogliamo arrivare alla prossima sosta al meglio”.

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Juventus-Sassuolo, Allegri su Arthur: “Sarà importante”

Una giornata speciale non solo per Massimiliano Allegri quella di oggi, ma anche per la Juventus, che riesce a recuperare diversi giocatori per la partita contro il Sassuolo. Tra questi anche Arthur, che in molti si aspettavano potesse partire titolare.

Leggi anche >>> Calciomercato Juventus, bomba Allegri: “Preferisce la Nazionale”

Il tecnico della Juventus così ai microfoni di Dazn afferma: “Arthur quando è entrato lo ha fatto bene e sono anche convinto che diventerà un giocatore importante, come lo è già”.