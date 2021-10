Calciomercato Juventus, Pogba all’attacco: “È tutto falso”

Reazione forte del centrocampista francese, Paul Pogba, in merito alle voci sullo stop al rinnovo

Continuano le voci di calciomercato attorno al futuro di Paul Pogba. Il francese, in scadenza a giugno 2022, è a lavoro con il suo agente per trovare l’accordo con il Manchester United per il rinnovo, nonostante le speranze ancora vive della Juventus.

Nonostante il forte interesse della Juventus e soprattutto del PSG, Pogba sembra intenzionato a rinnovare con i Red Devils e anche il club inglese ha tutte le intenzioni di prolungare il suo contratto. Dopo le voci sul presunto stop ai contatti tra le parti in merito al rinnovo, è intervenuto direttamente Pogba che con un tweet ha sottolineato la falsità delle notizie che circolano.

Pogba twitta contro le voci sullo stop al rinnovo: “Tutto falso”

Big lies to make headlines pic.twitter.com/VBQiBxSuNO — Paul Pogba (@paulpogba) October 27, 2021

Pogba ha scritto il seguente tweet: “Grandi bugie per fare notizia”. Una frase chiara che non lascia spazio a interpretazioni. Le voci che sono filtrate in questi giorni sono delle fake news. Il francese campione del mondo in carica ha tutte le intenzioni di rinnovare e di conseguenza il suo futuro continuerà a Manchester.

La reazione di Pogba lascia pochi spiragli alle possibilità della Juventus di riportarlo a Torino.