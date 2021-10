L’Inter anticipo l’addio: scambio con la big a gennaio

L’Inter prepara la rincorsa a Milan e Napoli. Intanto Marotta è alle prese con i rinnovi: ipotesi di scambio se dovesse saltare l’accordo

L’Inter torna in campo dopo il cocente pareggio nella sfida con la Juventus. L’1-1 non ha mosso la classifica dei nerazzurri, ora fermi al terzo posto a quota 18 punti. Simone Inzaghi dovrà battere l’Empoli per rimanere in scia a Milan e Napoli, prime in campionato.

Leggi anche >>> Dietrofront Conte: ultimatum e svolta in panchina. Decide CR7

Nonostante il terzo posto, la rosa dell’Inter viene considerata una delle più competitive della Serie A: l’ossatura è restata quella della squadra che ha trionfato nella scorsa stagione, anche se le partenze di Lukaku e Hakimi non sono state facili da digerire. Marotta intanto è al lavoro per i rinnovi dei contratti in scadenza nel prossimo giugno: Brozovic, Handanovic e Vidal su tutti. Per il croato c’è anche l’ipotesi di uno scambio con una big.

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Brozovic-Tolisso: ipotesi di scambio se saltano i rinnovi

Marcelo Brozovic è stato uno dei protagonisti dello scudetto nerazzurro della stagione 2020/2021. Nel 2015 è arrivato dalla Dinamo Zagabria e da allora ha totalizzato 254 presenze con la maglia dell’Inter. Il suo lavoro di interdizione è stato spesso accompagnato da una sorprendente vena realizzativa: 25 gol e 34 assist all’attivo per lui. L’obiettivo di Marotta è quello di rinnovargli il contratto ma all’orizzonte può nascere uno scambio con il Bayern Monaco.

Leggi anche >>> Calciomercato Inter, nuova occasione dal Manchester United: cifre e dettagli

I campioni di Germania stanno infatti trattando per il rinnovo di Tolisso, 27enne francese. Tra le due società potrebbe nascere un’intesa per lo scambio tra i due centrocampisti già da gennaio, scongiurando di perderli a parametro zero a giugno 2022.