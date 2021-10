Serie A, Milan-Torino 1-0: Giroud regala i tre punti a Pioli

Il Milan vince ancora contro il Torino di Juric e conferma il primato in classifica: successo dei rossoneri grazie al gol di Giroud

È un Milan meno spettacolare, ma molto concreto quello che stiamo vedendo in queste ultime giornate. Gli uomini di Pioli conquistano un altro successo, stavolta di misura, contro il Torino di Juric a San Siro.

Il ‘Diavolo’, nonostante alcune assenze importanti, è riuscito ad indirizzare in fretta la partita a proprio favore. Al 14′, infatti, arriva il gol di Olivier Giroud dopo un corner battuto da Tonali. Krunic la spizza di testa e il bomber francese si fa trovare al posto giusto per spingere la sfera in rete. Da quel momento in poi, i rossoneri gestiscono il risultato senza agguantare il raddoppio, ma resistendo con tutte le forze a disposizione alle offensive dei ‘Granata’. Il Milan, quindi, conferma il primato in classifica e vola a 28 punti, con la quinta vittoria di fila in casa. Aspettando il Napoli.

LEGGI ANCHE>>> Maldini rischia, testa a testa per il gioiello: contatti avviati

Milan-Torino, tabellino e classifica

Di seguito tabellino del match e classifica.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, svolta totale per Isco: spunta la data

Milan-Torino 1-0: 14′ Giroud (M)

CLASSIFICA SERIE A: Milan* 28, Napoli 25, Inter 18, Roma 16, Atalanta 15, Juventus 15, Fiorentina 15, Lazio 14, Bologna 12, Empoli 12, Hellas Verona 11, Sassuolo 11, Torino* 10, Udinese 10, Sampdoria 9, Venezia* 8, Spezia* 8, Genoa* 7, Salernitana* 7, Cagliari 6.

*Una partita in più