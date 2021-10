Juventus, le critiche si abbattono su Allegri: “Lo sta sacrificando”

Arrivano critiche al tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, riguardanti un calciatore bianconero: “Lo sta sacrificando”

In casa Juventus la parole d’ordine è vincere. Una filosofia assolutamente condivisa anche dal tecnico Massimiliano Allegri, il quale bada quasi esclusivamente a raggiungere i successi con il proprio club, anche a costo di sacrificare il cosiddetto bel gioco. Dal suo ritorno in bianconero la situazione non è cambiata, anzi. La mano dell’allenatore è più che evidente, con la squadra che ha già conquistato diverse volte i tre punti con risultato di misura, noto marchio di fabbrica del mister toscano.

Nella scorsa partita contro l’Inter – complice chiaramente la difficoltà dell’avversario – la ‘Vecchia Signora’ però non è riuscita ad andare oltre il pareggio. Il gruppo è apparso più in confusione rispetto alle ultime uscite stagionali. Ha ricevuto diverse critiche, inoltre, la scelta di utilizzare Chiesa nel secondo invece di schierarlo titolare. E non è la prima che accade: segno di un rapporto non idilliaco con la panchina? Sull’argomento hanno detto la loro un opinionista ed un giornalista.

Juventus, rapporto Chiesa-Allegri: “Non è centrale”

Il primo, Orfeo Zanforlin, ha parlato così ai microfoni di ‘Top Calcio 24’: “Rapporto Allegri-Chiesa? Il giocatore non è considerato, a quanto pare, al centro del progetto, nonostante quello che ha fatto con la Juve e con la Nazionale. Allegri sta tentando di recuperare Kulusevski e forse sta sacrificando un po’ Chiesa. Ma quando va in campo, l’ex Fiorentina fa sempre la differenza. Mi auguro che già da domani si possa vedere contro il Sassuolo una Juve diversa“.

Il giornalista Matteo Caronni, invece, si è espresso in questo modo sulla stessa frequenza: “Allegri, secondo me, ne fa un problema tattico. Lui vorrebbe metterlo al posto di Cuadrado, ma è un intoccabile, mentre a sinistra fa meno bene. Ma Chiesa è talmente più forte degli altri, che dovrebbe essere messo in campo sempre“.