Maldini rischia, testa a testa per il gioiello: contatti avviati

Il Milan non smette di pensare al talento per il quale cresce la concorrenza: indiscrezione dalla Spagna, spunta il top club

Manca pochissimo all’imminente impegno di Serie A contro il Torino per il Milan di Stefano Pioli che, reduce dalla caotica vittoria in casa del Bologna, non vuole fermare la sua corsa scudetto. I rossoneri, al pari del Napoli, vogliono tenere a debita distanza, tra le altre, Inter e Juventus. Dal calcio giocato al calciomercato, per il ‘Diavolo’ potrebbe complicarsi la pista che porta ad uno degli osservati speciali di Maldini e Massara per l’anno prossimo: cresce la concorrenza.

Non è un mistero che Paolo Maldini abbia individuato, tra le necessità del Milan del futuro, un esterno duttile e di talento che possa completare lo scacchiere tattico di Stefano Pioli. In tal senso, i rossoneri hanno posto nel mirino il gioiello del Porto Luis Diaz, in scadenza il 30 giugno 2024 con i ‘Dragoes’ e protagonista già di 7 reti ed 1 assist vincente in 12 apparizioni tra campionato e coppe con il Porto.

Milan, il Chelsea avanza per Luis Diaz

Secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, anche il Chelsea (dopo Newcastle, Bayern Monaco e Real Madrid) avrebbe chiesto informazioni al Porto per Luis Diaz.

Tutti pazzi per il colombiano classe 1997 che, nel 2022, sarà l’oggetto di una sicura e fruttifera asta per la gioia del Porto.

Situazione quindi in divenire, con Maldini e Massara che rischiano di vedere più lontano dai colori rossoneri il nome di Luis Diaz, valutato circa 25 milioni di euro.