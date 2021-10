Dietrofront Conte: ultimatum e svolta in panchina. Decide CR7

Antonio Conte è stato messo nel mirino dal Manchester United per il post Solskjaer: futuro in bilico, decide Cristiano Ronaldo

Tutto cambia improvvisamente nel mondo del calcio. Dopo la pesante sconfitta in Premier League, il Manchester United starebbe pensando a rivoluzionare la guida tecnica con il possibile addio di Solskjaer.

Le prossime ore saranno decisivo con l’ex allenatore dell’Inter, Antonio Conte, che è stato accostato anche alla panchina dei “Red Devils“. Il tecnico leccese sarebbe entusiasta di una nuova avventura entusiasmante alla guida di una big d’Europa, ma al momento non ci sono stati contatti ufficiali ma soltanto suggestioni.

Calciomercato, Solskjaer per ora resta

Al momento non si conoscono i dettagli della possibile scelta della dirigenza del club inglese. Domenica scorsa è arrivata una pesante sconfitta in campionato contro i Reds guidati da Jurgen Klopp. Come svelato pochi minuti fa da Sky Sport Uk, Ole Gunnar Solskjaer dovrebbe rimanere in carica come allenatore del Manchester nonostante la disfatta in Premier. Nelle ultime ore, come riportato dal programma spagnolo “El Chiringuito”, i Red Devils avevano pensato anche a Zidane e Robert Martinez.

Antonio Conte è libero attualmente visto che si è dedicato anche al ruolo di opinionista per le partite di Champions League su Sky Sport in attesa di una nuova chiamata entusiasmante.