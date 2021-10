Juventus, via libera di Allegri: scambio incredibile con Kulusevski

Allegri pronto a fare a meno di Kulusevski. La Juventus prova a incassare ma può essere tentata da uno scambio con la big tedesca

Fare a meno di Kulusevski, Max Allegri vota sì. C’è chi dice che il tecnico, nonostante l’utilizzo dal primo minuto nella superfida con l’Inter, a scapito peraltro di Chiesa, abbia già informato i suoi dirigenti di aver bocciato il classe 2000 svedese, dando di fatto l’ok alla sua cessione. Già a gennaio.

La Juventus non intende rimetterci, considerato l’investimento da 35 milioni di euro più un massimo di 9 milioni di bonus, e per questo ha già sguinzagliato i suoi fedeli intermediari alla ricerca di un potenziale acquirente. A tal proposito si parla sempre del Tottenham del grande ex Paratici, ma non siamo proprio sicuri del fatto che sia pronto a spendere almeno 28-30 milioni di euro per il cartellino del 21enne di Stoccolma. Occhio quindi allo scambio, una formula che possono pensare di offrire a ‘La Vecchia Signora’ pure agenti ‘legati’ al Borussia Dortmund, già da qualche anno sulle tracce del ragazzo cresciuto in quel di Bergamo prima dell’esplosione al Parma. Ma scambio con chi? Con Julian Brandt.

JULIAN BRANDT

Contratto fino al 2024

Stipendio oltre i 4 milioni di euro

9 presenze e 2 gol nella stagione in corso

LEGGI ANCHE >>> Juventus, riscatto Morata con un giocatore: scambio alla pari

Calciomercato Juventus, Brandt-Kulusevski col via libera di Allegri

Sogno estivo della Lazio, Brandt è da un bel po’ che ambisce a provare una nuova esperienza al di fuori della comfort zone giallonera e della Bundesliga. Trequartista, sottopunta ed esterno dotato di grande tecnica, il 25enne tedesco piace senz’altro ad Allegri. Con il via libera del livornese, la Juve potrebbe essere davvero tentata, per non dire spinta a sedersi a trattare col Dortmund per quello che sarebbe uno scambio clamoroso nonché alla pari sui 30-35 milioni. Dunque da annessa plusvalenza.

A.R.