Colpo a zero per la Juventus: la mossa improvvisa dell’agente

Il calciatore ha il contratto in scadenza e la Juventus sogna il colpaccio: arriva la mossa a sorpresa dell’agente

Dopo un avvio complicato, la Juventus si sta provando a rialzare e vorrebbe recitare la parte di protagonista fino alla fine del campionato. I bianconeri hanno collezionato quattro vittorie consecutive prima di impattare a San Siro contro l’Inter, un risultato che ci può stare per il prosieguo del campionato. Ora la società pensa ai rinforzi ma un calciatore potrebbe sfumare.

Calciomercato Juventus, Dembele in bilico: l’agente lo offre a diversi club

Nel mirino della Juventus per il prossimo calciomercato c’è anche Ousmane Dembele. Il francese non è più un titolarissimo del Barcellona nonostante sia stato pagato 135 milioni di euro e inoltre il suo contratto è in scadenza nel 2022, al momento è ancora tutto incerto sul rinnovo.

Dal ‘Mundo Deportivo’, infatti, fanno sapere che per quanto riguarda Ousmane Dembele il futuro resta in bilico e si cerca una nuova sistemazione. Per la Juventus però non sarà semplice in quanto sembra aumentare la concorrenza: il suo agente lo starebbe offrendo a diversi club per valutare quali sono le possibili opzioni per lui.

Dembele e il Barcellona dunque potrebbero separarsi a parametro zero nella prossima estate ed è ancora tutto da decidere per quanto riguarda la destinazione del francese.