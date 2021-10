Il nuovo bomber arriva con lo scambio: capolavoro Marotta

Calciomercato Inter: possibile svolta per il gioiello della Serie A. L’ipotesi di scambio: tutte le cifre e i dettagli

“È vero, con Marotta ho parlato di entrambi. Con Cherubini no, almeno per ora. Sicuramente a gennaio non si muovono. In estate vedremo. Il principio è lo stesso: noi siamo pronti a vendere i nostri gioielli alle big, ma soltanto se le offerte sono soddisfacenti. Esattamente come è successo con Locatelli“. In una lunga intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato così di Scamacca e Raspadori.

Entrambi sono nel mirino delle big, e Raspadori in particolare piace a Marotta e all’Inter. Come ammesso dal dirigente neroverde, ci sono già stati dei discorsi per il gioiello diventato in estate campione d’Europa. Carnevali lo ha blindato per gennaio: ecco il possibile assalto del club nerazzurro in vista del prossimo calciomercato estivo.

Calciomercato Inter, scambio per Raspadori: cifre e dettagli

La valutazione di Raspadori è già salita intorno ai 15-20 milioni di euro, e nonostante il periodo di appannamento sembra destinata a salire ancora. L’Inter tenterà con ogni probabilità l’assalto in estate. Sul piatto potrebbe finire un ex neroverde che è esploso proprio in Emilia. Si tratta di Stefano Sensi: il centrocampista continua ad essere tormentato dai problemi fisici e potrebbe essere utilizzato dai nerazzurri come contropartita tecnica.

Sensi per il rilancio nel club in cui si è conquistato la chiamata dell’Inter, Marotta per arrivare a Raspadori. Il classe 1995 è anche lui valutato almeno 15-20 milioni di euro per un possibile scambio alla pari con il talento neroverde. Tuttavia, nonostante l’eventuale gradito ritorno Carnevali preferirebbe un’offerta cash per i propri gioielli. L’Inter è avvisata.