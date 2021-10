Non solo Luis Alberto, Sarri cede un altro big: si scatena il derby a gennaio

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è pronto ad un’altra cessione illustre: duello Milan-Inter già a gennaio

Non è un mistero che il momento, in casa Lazio, non sia dei migliori. Il tracollo contro l’Hellas Verona ha spinto all’ottavo posto in Serie A gli uomini di Maurizio Sarri che, tuttavia, guarda già alle possibile modifiche alla rosa biancoceleste. L’ex allenatore di Napoli e Juventus, oltre a Luis Alberto che potrebbe partire a gennaio, avrebbe in mente una nuova cessione nel prossimo calciomercato per fare spazio ad un nuovo innesto in difesa. Si tratta di Francesco Acerbi, con cui Sarri non va troppo d’accordo. Le dichiarazioni dell’allenatore a più riprese hanno alimentato una possibile partenza di Acerbi.

Dalla mancanza di un leader in difesa, a detta di Sarri, fino alle dichiarazioni dell’allenatore riportate da ‘Il Messaggero’ ( «Chi vuole sposare il progetto resti o altrimenti fra due mesi può andar via»). Un quadro chiaro che può quindi spingere via Acerbi, sul quale Inter e Milan rimangono interessate alla finestra. I nerazzurri potrebbero provarci grazie agli eccellenti rapporti con l’agente Federico Pastorello e chiaramente alla presenza di Simone Inzaghi, con cui Acerbi ha toccato le sue migliori prestazioni.

Inter e Milan, occhi su Acerbi: lo scenario

I rossoneri, invece, valuterebbero il ritorno (Acerbi ha vestito il rossonero per sei mesi, nel 2012/13) e non si può escludere anche la possibilità di uno scambio con Alessio Romagnoli, già a gennaio.

Il capitano rossonero è in scadenza a giugno e, da settimane, si vocifera di un ipotetico accordo già raggiunto proprio con la Lazio.

Situazione dunque in divenire, dipenderà tutto da Sarri e dalla Lazio: con il via libera per la cessione di Acerbi, un nuovo derby milanese può essere dietro l’angolo.