Ritorno di fiamma e scambio, McKennie per il gioiello!

La Juventus pianifica un possibile scambio per il talento già sfiorato in passato: Weston McKennie nello scambio

La ‘Vecchia Signora’ ha intenzione di ripartire dal pareggio in extremis contro l’Inter. La Juventus di Allegri crede ancora nella rimonta su Napoli e Milan, attualmente prime in classifica, ma i bianconeri valutano già quelle che potrebbe essere le prossime operazioni di calciomercato già a gennaio. In tal senso, uno di quelli che rischia di salutare Torino nel 2022 è certamente Weston McKennie, ancora sottotono nella partita di ieri contro i campioni d’Italia.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, riscatto Morata con un giocatore: scambio alla pari

L’americano non ha mai convinto a pieno Massimiliano Allegri e il suo addio può quindi regalare un nuovo colpo di spessore a centrocampo. Il 23enne texano ha una valutazione vicina ai 25 milioni di euro e può rappresentare una pedina preziosa, per uno scambio che accontenterebbe anche le richieste di rinforzi di Allegri in mezzo al campo. In tal senso, all’orizzonte per il club bianconero c’è un ritorno di fiamma: Jorge Mendes il possibile alleato della società torinese.

LEGGI ANCHE >>>Inter-Juventus, Dybala risponde a Dzeko su calcio di rigore

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Juventus, McKennie delude Allegri: scambio in Premier

Si tratta di Ruben Neves, che alla Juventus piace da tempo ed ha una valutazione di 45 milioni di euro. Il portoghese, con la maglia del Wolverhampton, ha collezionato 10 presenze, 722′ in campo ed 1 rete.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

La Juventus ci aveva già pensato lo scorso aprile quando in panchina sedeva ancora Andrea Pirlo e Jorge Mendes aveva valutato l’approdo del talento lusitano.

LEGGI ANCHE >>>Triangolo tra i pali, Juventus e Napoli: svolta clamorosa!

Adesso la situazione può tornare a ripetersi, con Ruben Neves che torna prepotentemente di moda per la mediana della ‘Vecchia Signora‘.