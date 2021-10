Attenta Juve, il top club non molla: offerta per il gioiello

La Juventus segue con attenzione la situazione di un gioiello per rinforzare il centrocampo: il top club non molla e prepara l’offerta

La Juventus non va oltre il pareggio nel derby d’Italia. Nella meravigliosa cornice di San Siro, l’Inter si è portata avanti nel primo grazie alla ribattuta di Dzeko sul tiro da fuori di Calhanoglu (stampatosi sulla traversa dopo una deviazione). Nel secondo tempo, però, i nerazzurri si sono abbassati molto, lasciando il pallino del gioco agli ospiti che hanno poi riportato in equilibrio la gara con il rigore di Dybala nel finale.

Si interrompe, quindi, a 6 la striscia di vittorie consecutive della ‘Vecchia Signora’ tra Serie A e Champions. Ieri la squadra è apparsa più in difficoltà e meno in controllo rispetto alle ultime uscite stagionali. I problemi principali, soprattutto nella prima frazione, si sono visti nel gioco e, di conseguenza, nella qualità a centrocampo. Al di là della forza dell’avversario – che al Meazza era ovviamente un fattore -, è evidente come ci sia bisogno di intervenire sul calciomercato per alzare l’asticella nel reparto. In questo senso, la Juve segue anche profili giovani e ritenuti già pronti per il famoso salto di qualità. Uno è Bruno Guimares, calciatore in forza al Lione. Riguardo al possibile acquisto, però, arrivano notizie poco rassicuranti dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, allarme Bruno Guimaraes: la big prepara l’offerta

Il gioiello brasiliano non piace solo alla Juventus. Stando a quanto riferisce ‘Diariogol.com’, infatti, il Barcellona – che lo aveva già cercato in estate – pare non voler mollare la presa e insistere per realizzare il colpo. Gavi ha solo 17 anni, Frenkie de Jong è nettamente in calo a livello di prestazioni e con Busquets incide abbastanza la carta d’identità.

Il patron Laporta vuole rimediare a questa situazione critica nella zona centrale del campo ed ecco che potrebbe tentare l’assalto decisivo – a gennaio o al massimo la prossima estate – al talento classe ’97, . Gli spagnoli starebbero preparando l’offerta – valutazione sui 25 milioni di euro – da presentare al club francese. Sarebbe in corsa anche l’Atletico Madrid, ma i blaugrana sembra siano in vantaggio. Uno scenario che rende più complicato l’eventuale passaggio alla corte di Allegri.