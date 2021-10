José Mourinho commenta il pareggio col Napoli. Il tecnico della Roma analizza la sfida dell’Olimpico terminata senza gol.

È un José Mourinho soddisfatto quello che ha commentato il pareggio col Napoli ai microfoni di Dazn. Il tecnico giallorosso ha parlato di una partita “unica” dato che “tutti e due gli allenatori sono stati espulsi”.

Lo Special One è sicuro di aver visto “una grande partita, con attenzione e pressione, mi è sembrata una sfida di alto livello. È stata dura per tutti, partita di alto livello. Intenso, grande concentrazione, senza paura, ma con rispetto reciproco. Grande concentrazione difensiva e grande sforzo di tutti nel chiudere contropiedi. Partita di alto livello”.

“Quando si fa una ca*ata grossa come la nostra la partita dopo è difficile dal punto di vista emotivo, c’è un peso diverso” ha commentato Spalletti analizzando la reazione della sua squadra dopo la figuraccia di Conference League. “Giocare contro il Napoli non è facile. E la squadra ci ha provato, dovevamo anche essere umili e riconoscere il valore dell’avversario . E l’abbiamo fatto entrambi. In panchina la sensazione è stata di una partita che è stata stancante anche per me”.

Roma – Napoli, le parole di Mourinho nel post partita

Mourinho ha spiegato i motivi dell’espulsione comminatagli nel finale: “Chiedevo una situazione a nostro favore, ma non ho detto nulla di speciale, niente del tipo di andare a farsi una passeggiata… Eppure non mi è sembrato che l’arbitro abbia vissuto male la partita, mi sembra siano stati equilibrati”.

Infine un passaggio sulla scelta di lasciare in tribuna cinque calciatori protagonisti della disfatta di giovedì: “Sono cose di spogliatoio. Sono messaggi di spogliatoio. Sono performance negative che anche con la panchina più fragile e piena di ragazzini è un messaggio per me importante. Ci sono partite e partite. La partita rimane nella mia storia ed è difficile per me perdonare”.