Milan, Pioli ritrova il sorriso: c’è la nota UFFICIALE

Una lieta notizia dopo un periodo di infortuni e indisponibilità: Pioli ritrova il sorriso con la nota ufficiale del Milan

Il Milan torna a sorridere e recupera un giocatore fondamentale in vista del tour de force del mese di novembre.

La squadra di Stefano Pioli è attesa in pochi giorni dal match con la Roma, al quale segue la gara decisiva in Champions League con il Porto ed il derby contro l’Inter. Un calendario arduo, complicato dagli infortuni in rosa rossonera.

Milan, UFFICIALE: recupero importante per Pioli

Mister Pioli può però tirare un sospiro di sollievo. Come si legge in una nota ufficiale del club, infatti, “Theo Hernández è risultato negativo al Covid-19“. Il terzino aveva contratto il virus dopo la sosta per le Nazionali, saltando Verona e Bologna in Serie A.

Il giocatore torna nuovamente convocabile e sarà a disposizione per la prossima gara di campionato contro il Torino, in programma martedì 26 ottobre alle 20:45.