Il Milan rinforza la trequarti: scambio in Bundesliga, è ‘gratis’ per Pioli

Il Milan pensa al nuovo colpo per rinforzare la trequarti e punta direttamente allo scambio con il club tedesco

È stato un avvio straordinario per il Milan, che continua a macinare punti in Serie A e fin qui ha vinto ben otto gare su nove: l’unica macchia è rappresentata dal pareggio contro la Juventus per 1-1 a Torino che equivale comunque a un buon risultato. Nonostante tutto la società inizia a pensare già al futuro e studia i possibili rinforzi da portare a Milano nei prossimi mesi.

LEGGI ANCHE >>> Incubo e addio, la Juventus sfida Sarri: top player a gennaio!

Calciomercato Milan, idea Kamada: scambio con l’Eintracht

Nel mirino della società rossonera ora sembrerebbe esserci Daichi Kamada, trequartista dell’Eintracht Francoforte che sta facendo bene soprattutto in Europa League. Il trequartista classe 1996 ha collezionato 3 presenze nella competizione internazionale e ha siglato un gol, mentre in Bundesliga per lui sono sette le gare giocate ma zero reti segnate.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, occasione a zero dalla rivale: “È entrato nel radar”

L’idea del Milan potrebbe essere quella di sfruttare Hauge per arrivare al trequartista giapponese. Il giovane calciatore dei rossoneri è già in prestito all’Eintracht e quindi si potrebbe pensare a uno scambio che renderebbe il norvegese a tutti gli effetti un calciatore del club tedesco. Per Pioli l’operazione porterebbe a un acquisto ‘gratuito’ in quanto non perderebbe giocatori della rosa attuale per rinforzare la trequarti.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, difesa da rinnovare: idea super scambio in Serie A

Il Milan dunque può sacrificare Hauge per cercare un’altra scommessa come Kamada che sta facendo bene nell’avventura a Francoforte.