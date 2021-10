Triangolo tra i pali, Juventus e Napoli: svolta clamorosa!

Il calciomercato di Juventus e Napoli può vedere cambiamenti importanti per il 2022: scambia tutto tra i pali

Una giornata già molto importante quella di campionato per Juventus e Napoli. Da un lato i partenopei reduci dal big match contro la Roma di Mourinho, dall’altro l’imminente derby d’Italia tra la ‘Vecchia Signora’ e l’Inter. Passando al calciomercato, però, molto potrebbe cambiare per azzurri e bianconeri, l’anno prossimo, soprattutto tra i pali. Non è un mistero che la Juventus stia valutando il post Szczesny che, per lunghi tratti, non ha convinto i vertici del club torinese. Ecco quindi che il portiere polacco potrebbe partire, con una pista che può infiammarsi e che vedrebbe Szczesny con la maglia del Tottenham.

L’ex Roma in Premier, con gli ‘Spurs’, lascia un vuoto importante che la Juventus potrebbe colmare ‘grazie’ al Napoli. Già accostato nei mesi scorsi, il prossimo anno potrebbe essere davvero quello di Alex Meret in maglia bianconera. Il portiere di proprietà del Napoli piace ad Allegri e può quindi rappresentare il futuro della porta della Juventus.

Juve-Meret, il Napoli studia il ritorno

Ma chi al posto dell’ex portiere dell’Udinese? Il Napoli non perde tempo e può andare all’assalto di Pierluigi Gollini, attualmente proprio al Tottenham.

Un’importante triangolo di mercato con le porte di Juventus, Tottenham e Napoli pronte a cambiare padrone.

Situazione in divenire, dunque, con la ‘Vecchia Signora’ che starebbe decidendo di puntare su Meret: il Napoli pensa a Gollini.