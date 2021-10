Incubo e addio, la Juventus sfida Sarri: top player a gennaio!

La Juventus è già alla ricerca per i prossimi colpi di calciomercato: Sarri sfida i bianconeri per l’approdo del big

Un derby d’Italia ormai alle porte, con la Juventus di Massimiliano Allegri che non intende fermare la sua rincorsa al Napoli capolista. Dall’altro lato c’è l’Inter di Inzaghi, campione d’Italia in carica, decisa a confermarsi tra le favorite per lo scudetto. Dal calcio giocato al calciomercato, per la ‘Vecchia Signora’ è già tempo di valutazioni in vista del prossimo gennaio. Diversi i nomi che la dirigenza bianconera ha messo nel mirino e che potrebbe provare a regalare al tecnico livornese già nelle prime settimane del 2022.

In tal senso, arriva dalla Spagna una clamorosa indiscrezione che può stravolgere i piani bianconeri per l’anno che verrà. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, infatti, la società torinese avrebbe posto le proprie mire in Premier League ed in particolar modo a Londra, sponda Chelsea. I dirigenti juventini tornano a pensare ad un big che, alla corte di Tuchel, sta facendo enorme fatica a trovare spazio ed è destinato, quindi, a salutare i campioni d’Europa nel 2022.

Juventus, Sarri sfida Allegri per il suo ex giocatore

Si tratta dello spagnolo Kepa, già nel mirino della Juventus negli anni scorsi e per il quale, come riportato dal portale spagnolo, sarebbero stati avviati i primi contatti. Con Szczesny già accostato più volte alle uscite, Allegri potrebbe riprovarci già per gennaio. Uno scenario comunque complesso, visto che i ‘Blues’ pagarono nel 2018 ben 80 milioni il talentuoso portiere.

Occhio però anche a Maurizio Sarri, che Kepa lo conosce molto bene e sul quale sta pensando di puntare per il 2022 per la sua Lazio. Le incertezze di Strakosha possono quindi spingere l’ex allenatore di Napoli e Chelsea a mettersi in pista per l’acquisto di Kepa.

Allegri dunque sta pensando fortemente a Kepa, un’occasione ghiotta per rinforzare i pali della Juventus, tra gennaio e giugno.