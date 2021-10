Juventus, difesa da rinnovare: idea super scambio in Serie A

Chiellini è agli sgoccioli, Bonucci quasi, Rugani non è affidabile e de Ligt può partire: in casa Juve è ‘allarme’ difesa

Il paradosso della Juventus: la difesa è il suo punto di forza e lo è stato nelle ultime vittorie per uno a zero, ma al contempo dovrà essere rinnovata. Se non proprio rivoluzionata perché Chiellini è agli sgoccioli, Bonucci quasi e Rugani rimane inaffidabile a certi livelli. De Ligt? Non è un mistero, l’olandese potrebbe partire nel prossimo calciomercato estivo qualora arrivasse una proposta importante. In tal ottica pare che Raiola sia già al lavoro.

Per il restyling al reparto arretrato Cherubini e soci guardano anche se non soprattutto in Serie A. Piace sempre molto Milenkovic della Fiorentina, ma attenzione pure a un altro nome accostato ai bianconeri nella stagione passata: Roger Ibanez. Il 22enne brasiliano è uno dei punti fermi della Roma di Mourinho, reduce dalla umiliante sconfitta in Conference League contro il Bodø/Glimt con annesse pesanti (ma calcolate) dichiarazioni del portoghese.

Coi Friedkin la politica societaria non sembra cambiata così tanto, nel senso che non si fanno prigionieri: chiunque o quasi può partire in caso di offerta congrua. Ibanez ha però una valutazione di almeno 40 milioni di euro, tanti per la Juve che così può tentare la via dello scambio. Dello scambio con Dejan Kulusevski.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO Rampulla: “Allegri scelta giusta. Donnarumma-PSG? Poteva rimanere al Milan”

Calciomercato Juventus, Kulusevski per Ibanez: la possibile risposta della Roma

Lo svedese classe 2000 risulta esser stato bocciato da Allegri, la società presieduta da Andrea Agnelli preferirebbe incassare soldi cash dalla sua vendita, ma la possibilità di arrivare a un giocatore come Ibanez sarebbe considerata la soluzione migliore. Va però detto che la Roma valuta sicuramente Kulusevski molto meno del centrale, meglio forse nella difesa a tre che in quella a quattro, cresciuto nel Fluminense, per cui alla Juve andrebbe a chiedere l’aggiunta di 15-18 milioni cash.

A.R.