Juventus, Raiola show e doppio affare a gennaio: c’è Pogba!

Mino Raiola disegna le strategie di mercato della Juventus con una doppia clamorosa operazione in vista del calciomercato invernale

La Juventus è concentrata sul derby d’Italia. Questa sera, a San Siro, i bianconeri saranno ospiti dell’Inter in un big match già importante per la corsa scudetto. In particolar modo per gli uomini di Allegri, già in ritardo di 10 punti dal Napoli capolista e costretti a non sbagliare più. Dal campo al calciomercato, già in vista di gennaio, Mino Raiola può cambiare non poco le strategie bianconere. Il potente procuratore ha in mente ben cinque operazioni di spicco che riguardano i suoi assistiti, già a gennaio, come riportato dal quotidiano inglese ‘Mirror’.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, difesa da rinnovare: idea super scambio in Serie A

In tal senso, tra le stelle pronte a cambiare maglia vi sarebbe anche Paul Pogba. Il francese non sta vivendo un buon momento con il Manchester United e salvo clamorose sorprese non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 con i ‘Red Devils’. Una partenza quasi inevitabile, con la Juventus in primissima linea per il ritorno a Torino del campione francese. Pogba alla corte di Allegri già a gennaio è una possibilità che può concretizzarsi: nonostante ciò, Raiola può portare anche ad un clamoroso addio tra le file bianconere.

LEGGI ANCHE >>>Incubo e addio, la Juventus sfida Sarri: top player a gennaio!

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Juventus, ritorno Pogba e addio clamoroso

Il ritorno di Pogba da un lato, la cessione di Matthijs de Ligt dall’altro. Mino Raiola si prepara a vivere un inizio 2022 scoppiettante, con il centrale olandese che potrebbe salutare a sorpresa la Juventus.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Diversi i top club interessati all’ex capitano dell’Ajax, Barcellona in primis nonostante la crisi, la cui cessione porterebbe liquidità (almeno 60 milioni) da reinvestire in parte proprio per il Pogba-bis.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, occasione a zero dalla rivale: “È entrato nel radar”

La seconda avventura di Pogba a Torino (a gennaio potrebbe salutare lo United per 20-30 milioni di euro) può realizzarsi anche grazie all’operato di Mino Raiola e all’addio di de Ligt.