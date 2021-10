Fuori dai piani della Juventus, ci prova l’Inter: tentativo di scambio

Le gerarchie nella Juventus sembrano essere ormai definite e non c’è spazio per un centrocampista: l’Inter tenta lo scambio

La nona giornata di Serie A si chiude questa sera con il big match tra Inter e Juventus. Il derby d’Italia servirà a entrambe le squadre per continuare la rincorsa allo scudetto, guidata dal Napoli al momento.

Nel frattempo il calciomercato non si ferma mai e anche tra questi due club potrebbe aprirsi uno scambio. In casa Juventus sembrerebbe ormai destinato all’addio Aaron Ramsey, centrocampista che in bianconero non ha mai entusiasmato. Così a tentare di acquistare il gallese potrebbe essere l’Inter con uno scambio.

Scambio tra Juventus e Inter: il no dei bianconeri per Ramsey

Arrivato due anni fa dall’Arsenal a parametro zero, Aaron Ramsey sembrava essere stato un grande colpo dalla Juventus, ma le aspettative non sono state rispettate. Il gallese infatti in bianconero non ha mai messo in luce il proprio talento e ora sembrerebbe destinato a dire addio alla Juventus.

Sulle sue tracce potrebbe così spuntare l’interesse dell’Inter, che per arrivare al centrocampista gallese potrebbe proporre alla Juventus lo scambio con Alexis Sanchez, altro giocatore nella lista dei cedibili. I bianconeri però non sarebbero convinti dell’affare e avrebbero rifiutato.