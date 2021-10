Il Chelsea cerca il nuovo colpaccio dall’Inter: scambio più cash

Il Chelsea non si arrende e dopo l’acquisto di Lukaku pesca nuovamente in casa Inter: arriva la clamorosa offerta per convincere i nerazzurri

È stato un grande avvio di stagione per Lautaro Martinez, che ha perso il suo compagno Romelu Lukaku ma sta comunque vivendo una grande annata con l’Inter insieme a Edin Dzeko. L’argentino ha già totalizzato cinque reti in campionato nelle sette gare giocate e resta un elemento fondamentale.

Calciomercato Inter, clamoroso Chelsea: ci prova anche per Lukaku

Le sue prestazioni hanno attirato ancora una volta le attenzioni del Chelsea che, secondo quanto riportato da ‘InterLive.it’, avrebbe avuto la pazza idea di provare a ricomporre l’attacco dell’Inter della scorsa annata, ovvero Lukaku e Lautaro che ormai si conoscono benissimo. Il club inglese potrebbe mettere sul piatto Timo Werner più l’aggiunta di circa 40 milioni di euro.

Il tedesco sta vivendo un’esperienza negativa con il Chelsea e per questo sembra essere sul calciomercato. In questo affare però ci sarebbero due problemi: il primo è l’ingaggio di 10-11 milioni per Timo Werner, e il secondo è il fatto che l’Inter vuole solo cash per cedere un elemento fondamentale dell’attacco.

Per questo motivo, l’unica soluzione per convincere i nerazzurri riguardo la cessione di Lautato Martinez può essere l’offerta di circa 80-90 milioni di euro.