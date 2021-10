Inter e Juventus ‘amiche’ sul calciomercato: scambio riparatore

Inter e Juventus si sfidano questa sera ma intanto pensano a rinforzare la propria rosa: idea di scambio a sorpresa

Quella di oggi sarà una grande domenica di calcio che si concluderà con il big match di ‘San Siro’ tra Inter e Juventus. Entrambi i club sono indietro rispetto soprattutto a Napoli e Milan e per questo non sono permessi passi falsi: ci si attende una gara aperta a ogni risultato e nessuna delle due potrebbe accontentarsi del pareggio.

Calciomercato, Juventus e Inter pensano allo scambio a sorpresa

Oltre a pensare al campo, le due società studiano anche le mosse da attuare in futuro e potrebbe anche nascere uno scambio a sorpresa. Le due società infatti potrebbero pensare a un’operazione che coinvolga Adrien Rabiot e Hakan Calhanoglu, che non stanno particolarmente impressionando in queste settimane. La valutazione di entrambi potrebbe aggirarsi sui 25 milioni di euro.

Inter e Juventus dunque potrebbero anche pensare a uno scambio tra loro per provare a rivalutare entrambi i calciatori e permettergli di rilanciarsi in ambienti diversi. Rabiot sembra essere discontinuo in maglia bianconera mentre il turco si era presentato con un gol ma nelle settimane successive è calato notevolmente. Il francese sarebbe anche disposto a trasferirsi all’Inter ma no a ridurre l’ingaggio.

Juventus e Inter dunque sono focalizzate sulla sfida di questa sera ma non è da escludere che le società inizino anche a pensare a uno scambio a sorpresa sul calciomercato.