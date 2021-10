L’Inter ci prova, colpo da Mourinho: scambio a sorpresa

I nerazzurri valutano il colpo in casa Roma: doppia idea di scambio per il giocatore alla corte di Josè Mourinho

In attesa di scendere in campo per il big match di San Siro contro la Juventus, in casa Inter si lavora ai prossimi colpi di calciomercato. Il club meneghino sta valutando quelle che potrebbero essere, nel 2022, le operazioni per rinforzare la rosa del tecnico piacentino e arrivare fino in fondo nella corsa scudetto. In tal senso, Marotta e Ausilio guardano con interesse in casa Roma con un nome su tutti che piace non poco a Simone Inzaghi per l’anno prossimo.

LEGGI ANCHE >>>Inter e Juventus ‘amiche’ sul calciomercato: scambio riparatore

Si tratta di Bryan Cristante, 26 anni e nella Capitale dall’estate 2018. L’ex Milan interessa per la sua duttilità, considerato utilissimo alla causa dei campioni d’Italia. 13 presenze, 2 reti e 1 assist vincente per il centrocampista per il quale l’Inter potrebbe proporre a Josè Mourinho una doppia ipotesi di scambio. Ecco quindi che in vista dell’eventuale assalto, nell’affare, potrebbe rientrare Roberto Gagliardini.

LEGGI ANCHE >>>Il Chelsea cerca il nuovo colpaccio dall’Inter: scambio più cash

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Inter, si pensa al ‘doppio scambio’ per Cristante

Gagliardini può, per caratteristiche, interessare a Mourinho ma non è l’unica proposta che ha in mente l’Inter.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Sul piatto, in alternativa, anche Danilo D’Ambrosio che, tuttavia, non è una priorità per la proprietà giallorossa visti i 33anni del polivalente terzino napoletano.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, l’ex Inter ‘cacciato’: decide la stella!

Accostato anche alla Juventus nei mesi scorsi, per Cristante potrebbe esserci adesso il ritorno a Milano, sponda nerazzurra.