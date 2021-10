Inter, meno spazio con Inzaghi: addio a sorpresa per la Premier

Inzaghi ha cambiato alcune gerarchie all’Inter: un giocatore è scontento e valuta l’addio a gennaio per la Premier

L’Inter è attesa dal derby d’Italia contro la Juventus, valevole per la nona giornata di campionato. Dopo la sconfitta con la Lazio, c’è l’obbligo di vincere per mister Inzaghi se non vuole perdere ulteriore contatto con la vetta della classifica.

L’inizio di stagione dei nerazzurri resta comunque più che positivo, anche se alcuni giocatori non sono soddisfatti del tutto della gestione del gruppo di Inzaghi. Tra questi c’è Alessandro Bastoni, titolarissimo con Antonio Conte e finito ora spesso in panchina con l’ex Lazio. Il difensore della Nazionale soffre il dualismo con Dimarco, pronto a partire titolare anche contro la Juventus.

Una situazione che non fa bene alla sua crescita e lo rende scontento, anche in vista del prossimo Mondiale in Qatar. Bastoni vuole spazio e per questo sta valutando anche l’ipotesi di un addio clamoroso, nonostante un contratto con l’Inter sino al 2024.

Inter, idea Premier per un difensore

Bastoni ha mercato soprattutto all’estero. La Premier League lo segue da vicino, come in particolare Manchester United e Chelsea. A 22 anni è un profilo sicuramente da valorizzare per l’Inter, con Simone Inzaghi che dovrà prendere una scelta. Bastoni offre più garanzie in difesa, ma ha nelle gambe meno assist e gol di Dimarco.

Un problema d’abbondanza, ma le partite sono tante e spazio ci sarà per tutti. Bastoni si trova bene all’Inter, ma se giocherà poco potrebbe intensificare le sue richieste di addio.