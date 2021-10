Roma-Napoli, cosa succede in caso di sconfitta? L’annuncio

Tutto pronto per il big match di Serie A tra Roma e Napoli: dopo la pesante sconfitta in Conference League, i giallorossi sono pronti a dare tutto

Mourinho vuole dimenticare la sconfitta pesante di Conference League. E così all’Olimpico arriverà il Napoli, che finora è imbattuto in campionato collezionando soltanto vittorie sotto la guida di Luciano Spalletti.

Per la formazione capitolina sarà un big match decisivo per dimenticare subito in fretta la sconfitta di Conference League contro il Bodo/Glimt (6-1). Mourinho ha attaccato duramente nel post-partita i calciatori che sono scesi in campo giovedì sera. Le seconde linee ora non faranno parte delle rotazioni dell’allenatore portoghese dopo il duro attacco.

Così il giornalista Ilario Di Giovambattista ha svelato cosa potrebbe succedere ai microfoni di ‘Radio Radio‘: “All’inizio tutto lo stadio spingerà la Roma contro il Napoli. Ma se non ci sarà una grande prestazione da parte della squadra di Mourinho, alla fine della partita ci sarà una forte contestazione da parte della tifoseria”. Infine, ha rivelato: “Sono molto delusi dopo la partita contro il Bodo/Glimt. Ci sta perdere, ma non fare una figuraccia come quella fatta in Norvegia”.

La sfida contro il Napoli sarà importante per Mourinho per capire la reazione dei giallorossi: in caso di sconfitta, i tifosi criticheranno duramente la squadra.