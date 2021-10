Inter-Juventus, doppio forfait per Allegri: è UFFICIALE

Vigilia di Inter-Juventus, arriva la lista ufficiale di Allegri: doppio forfait, due giocatori saltano il derby d’Italia

La nona giornata di Serie A vede in programma la sfida tra Inter e Juventus. Attesa per il confronto, con le due squadre che non possono permettersi passi falsi: una sconfitta allontanerebbe la vetta della classifica, compromettendo il cammino in campionato. Una sfida delicata soprattutto per i bianconeri, costretti a rinunciare a due pedine.

Mister Massimiliano Allegri ha infatti diramato la lista dei convocati per il match di San Siro, in programma domenica 24 ottobre alle 20:45. Out due titolari, per motivi differenti. La Juventus dovrà infatti fare a meno di Moise Kean: l’attaccante è alle prese con un affaticamento muscolare accusato nell’ultimo allenamento. Brutta tegola per i bianconeri, che perdono l’uomo che ha deciso il match con la Roma.

La Juventus non avrà contro l’Inter neanche Adrien Rabiot. Il francese è guarito da poche ore dal Coronavirus e non è stato valutato pronto per giocare da Allegri. Tra i convocati è presente invece il giovane Kaio Jorge. Ecco la lista degli arruolati.

Inter-Juventus, i convocati di Allegri

Portieri: Sczcesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Chiesa, Locatelli, Bentancur, Kulusevski.

Attaccanti: Morata, Dybala, Kaio Jorge