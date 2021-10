Il Milan blinda i suoi gioielli: contatti per il rinnovo del top player

Il Milan ha come obiettivo quello di blindare i propri talenti per evitare brutte sorprese: contatti per il prolungamento di un top player

Messa da parte la deludente sconfitta contro il Porto in Champions League, che complica e non poco il girone, il Milan si prepara alla sfida di questa sera contro il Bologna per rimanere al passo, o magari superare, il Napoli di Spalletti.

Nel frattempo però la società rossonera lavora anche in chiave rinnovi, così da evitare brutte sorprese, come già successo con Donnarumma e Calhanoglu, e blindare i suoi giocatori. Proprio per un top player i contatti per il prolungamento di contratto sembrerebbero essere stati già avviati.

Il Milan vuole blindare Theo Hernandez: le sirene dalla Premier preoccupano

Da quando è arrivato al Milan, Theo Hernandez si è dimostrato sempre un valore aggiunto per i rossoneri. Lo spagnolo alla sua terza stagione ha fino ad ora collezionato 90 presenze con la maglia milanista, e messo a segno 16 gol e 16 assist, rivelandosi sempre più fondamentale per la squadra di Stefano Pioli.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira ai microfoni di ‘Top Calcio 24’, il Milan vorrebbe blindare lo spagnolo e nonostante il contratto con durata fino al 2024, sarebbero già iniziati i contatti per il rinnovo. A preoccupare i rossoneri sarebbero le sirene che arrivano dalla Premier League, così per evitare nuove cessioni a zero si potrebbe già correre ai ripari.