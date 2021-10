Il Real Madrid affonda subito per il doppio colpo, la Juve trema

Florentino Perez sarebbe sul punto di rompere gli indugi per Kylian Mbappé: la sua strategia include anche un altro colpo in casa PSG

Storicamente quando il Real Madrid punta un giocatore, questo arriva. Non importa a quali condizioni, se venga dichiarato incedibile dalla società di appartenenza o meno: è stato il caso di Zinedine Zidane, di Ronaldo il Fenomeno e, in epoca più recente, di Cristiano Ronaldo.

Nel caso di Kylian Mbappé però, la battaglia finora è stata vinta dal PSG. Il campione del Mondo a Russia 2018 non si è mosso da Parigi nonostante i continui assalti della dirigenza merengue, protrattisi fino all’ultimo giorno di mercato. Il Presidentissimo della Casa Blanca sembra allora aver messo a punto una nuova strategia per arrivare al fenomeno transalpino. Un doppio colpo che interessa da vicino anche gli interessi della Juventus.

Il Real Madrid inguaia la Juve: Icardi obiettivo concreto

Per far crollare le resistenze del club di Al-Khelaifi, il Real Madrid avrebbe in mente di affondare un doppio colpo: Mauro Icardi, che sta diventando un peso per la società parigina, come “mezzo” per arrivare a Kylian Mbappé. Maurito, in passato già nelle mire dei Blancos, era diventato un obiettivo secondario. Con l’imbarazzante situazione venutasi a creare sulle vicende personali dell’ex Inter – rese pubbliche dai tweet e dalle stories della moglie-agente Wanda Nara – a Parigi nessuno si strapperebbe i capelli se l’argentino cambiasse aria. Il Real starebbe allora fiutando una possibilità.

“Aiutando” il PSG a liberarsi di Icardi, Perez vorrebbe far promettere al PSG un’apertura immediata, già nel mercato di gennaio, per Kylian Mbappé. Verrebbe messa in piedi un’operazione da 100 milioni totali. Questa è la cifra che il Real avrebbe stanziato per avere i due giocatori. Chi sarebbe tagliato fuori da tutta la vicenda è la Juventus, da sempre sulle tracce del giocatore argentino ed in attesa di affondare il colpo passata la bufera familiare con Wanda.

L’offerta del Real potrebbe far breccia nella dirigenza parigina, costringendo la Juve, impossibilitata a rispondere a suon di milioni “staccando” Icardi dal doppio affare sul binario Madrid-Parigi, a virare su altri obiettivi.