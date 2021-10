Calciomercato Juventus, l’ex Inter ‘cacciato’: decide la stella!

Il calciomercato della Juventus può vedere un clamoroso scenario per il prossimo anno: deciso l’addio del big

Il derby d’Italia nel mirino di Massimiliano Allegri che, domani sera, affronterà l’Inter per continuare a sperare nella rimonta scudetto. Un big match che è già uno spartiacque per i bianconeri che, in caso di sconfitta (e vittoria del Napoli a Roma) si ritroverebbero a 13 punti dalla squadra di Luciano Spalletti. Dal calcio giocato al calciomercato, per la ‘Vecchia Signora’ arrivano importanti novità per l’anno prossimo. Un big, da tempo sul taccuno dei dirigenti juventini, sembrerebbe sempre più vicino all’addio: le sorprendenti indiscrezioni dall’Inghilterra.

Non è un mistero che, in casa Juventus, per il 2022 una delle priorità possa essere l’approdo di un nuovo attaccante alla corte di Allegri. Con il riscatto di Morata ancora sotto valutazione, per i torinesi può arrivare un assist inatteso nientemeno che da Lionel Messi. La ‘Pulga’, secondo quanto riportato dal ‘Mirror’, starebbe spingendo con i vertici del PSG per la cessione di un compagno, e connazionale, con cui l’argentino non va affatto d’accordo. Si tratta di Mauro Icardi che, dopo la rocambolesca telenovela amorosa che lo ha visto coinvolto insieme alla moglie-agente Wanda Nara, è diventato un elemento poco gradito agli occhi di Messi.

Colpaccio in attacco, c’è la Juve: ‘assist’ di Messi

L’argentino vorrebbe che Icardi venisse ceduto il prima possibile, per lasciare spazio al grande amico Sergio Aguero.

Sullo sfondo un suggestivo scambio con il Barcellona ma occhio alla Juventus che punta Icardiormai da tempo e potrebbe riportarlo in Serie A.

L’ex capitano dell’Inter, al PSG, sta facendo enorme fatica: Messi in pressing per l’addio di ‘Maurito’: la ‘Vecchia Signora’ alla finestra.