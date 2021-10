Inter-Juventus, da Bonucci a Cuadrado e Lukaku: Materazzi va giù duro

In vista del derby d’Italia tra Inter e Juventus è intervenuto Materazzi che si è anche sbilanciato sul pronostico

In vista del big match tra Inter e Juventus di domenica sera ha parlato uno degli eroi del Triplete nerazzurro, Marco Materazzi che ha parlato alla ‘Gazzetta dello Sport’, focalizzandosi proprio sul derby d’Italia.

LEGGI ANCHE>>>Verso Inter-Juventus, Dybala spinge: vuole una maglia da titolare

“Credo che la partita si deciderà a centrocampo. Quello dell’Inter si fa preferire, ma loro ora sono molto quadrati e come al solito a Milano ci tengono a fare bene. Anche perché in uno stadio come San Siro non giocano spesso. Sanno che se fanno bene rientrano in corsa per lo scudetto”. Sul duello tra Locatelli e Barella, i due campioni d’Europa, Materazzi ha detto: “Manuel nell’ultimo anno è cresciuto molto, ma con tutto il rispetto mi tengo stretto Barella. Ormai è un top mondiale. Anche se qualcuno che non capisce di calcio ancora non realizza che certi colleghi di Nicolò vengono esaltati perché hanno un ruolo definito, mentre lui sa fare bene tutto. Comunque se Inzaghi vuole andare a pizzicare la loro fonte di gioco, su Locatelli manderei Vidal”.

Verso Inter-Juventus: l’analisi di Materazzi e l’attacco a Bonucci

Sul confronto tra Lukaku e Dzeko ha poi detto: “Romelu è un fenomeno, ma soltanto nel campionato italiano. Dzeko è un fenomeno con caratteristiche diverse che però resta tale anche se lo metti in Inghilterra o in Spagna. Poi è chiaro che a 35 anni non puoi prenderlo per giocare in contropiede. Ma quando ha iniziato, nel Wolfsburg faceva reparto da solo. Come finisce Inter-Juventus? “Vinciamo 3-1. I marcatori? Non esageriamo, ma io stravedo per Dzeko e Lautaro”. Su Cuadrado poi la frecciatina: “Cuadrado ormai è una garanzia. Speriamo che non si tuffi… E che nel caso l’arbitro non abbocchi di nuovo”.

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Attacco anche a Bonucci in merito al fatto che l’ultimo scudetto dell’Inter sia stato vinto più per demeriti della Juventus: “Leo ha detto una cazzata. Ormai è diventato juventino e come tale parla. Ma avrei potuto fare lo stesso errore. Loro hanno vinto per 9 anni e si sono meritati i complimenti. Ora però vanno fatti all’Inter. Chi dice che saper perdere è più difficile che saper vincere è Andrea Agnelli, non Massimo Moratti o Steven Zhang…”.