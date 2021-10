Inter-Milan, scatta il derby di calciomercato: ‘gratis’ dalla Lazio di Sarri

La straccitadina milanese sfocia sul calciomercato. Inter contro Milan per il titolarissimo della Lazio di Maurizio Sarri. Ecco tutti i dettagli

Tracce di ‘Sarrismo’ se ne vedono ben poche nella Lazio targata appunto Maurizio Sarri. E’ anche vero che al tecnico 62enne, legatosi ai biancocelesti fino a giugno 2023, va dato il necessario tempo per far assimilare alla squadra i suoi concetti di gioco. Una squadra peraltro i cui calciatori ‘simbolo’, da Immobile a Luis Alberto, hanno caratteristiche difficili da incastonare nella filosofia sarriana.

Non è un simbolo della Lazio, ma comunque uno dei giocatori più mportanti il brasiliano Luiz Felipe. Anzi non esageriamo nel definirlo uno degli ‘intoccabili’ di Sarri: fin qui sempre titolare inamovibile, quando a disposizione, il 24enne di nativo di Colina sbarcato in biancoceleste nel 2016 con immediato dirottamento alla Salernitana al tempo ancora di proprietà di Claudio Lotito.

Calciomercato, Luiz Felipe ‘occasione’ a zero: possibile sfida fra Inter e Milan

Il grande difetto di Luiz Felipe, guardando il tutto con gli occhi dei laziali, è il contratto che come scadenza recita giugno 2022. Tradotto: fra otto mesi può andarsene via a zero, fra tre già firmare ufficialmente con un’altra squadra. Tal difetto è invece un pregio per le potenziali pretendenti, fra queste possono presto inserirsi le due milanesi.

Sia Inter che Milan, infatti, avrebbero tanto bisogno di rinforzare il reparto arretrato, con l’ex Ituano perfetto per l’occasione perché gratis ma pure perché già conoscitore della Serie A. In nerazzurro ritroverebbe Simone Inzaghi, tra i due c’era buon feeling, così come il grande amico Correa col quale si è ‘scontrato’ (poi è arrivata la pace) dopo Lazio-Inter di sabato scorso.

