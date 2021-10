Chiede subito la cessione: colpo Juve per la difesa a gennaio

La Juventus è prima nel girone di Champions League e punta a rinforzarsi per completare la rimonta in campionato. Occasione in difesa dalla Bundesliga

La Juventus è prima nel gruppo di Champions League a punteggio pieno. I bianconeri hanno sconfitto il Malmoe e lo Zenit a domicilio e i campioni d’Europa del Chelsea all’Allianz Stadium. Una Juve solida quella in formato europeo che ha permesso a Szczesny di raccogliere tre clean sheet in altrettante partite. Sono solo quattro inoltre, i tiri nello specchio della porta ricevuti nelle tre partite.

La sfida di San Pietroburgo ha messo di nuovo in luce Mattia de Sciglio, terzino 29enne e autore dell’assist decisivo a Kulusevski. L’ex Milan, pupillo di Allegri, è restato a Torino dopo l’esperienza in prestito al Lione. Il mister livornese lo ha voluto ancora nella sua rosa e i risultati gli stanno dando ragione. La retroguardia della Juventus potrebbe però rafforzarsi già da gennaio con Henrichs, difensore del Lipsia.

Juventus, Henrichs scontento al Lipsia: può arrivare a gennaio

Il Lipsia non ha avuto un ottimo inizio di stagione. La compagine di Jesse Marsch è solo ottava in Bundesliga dopo aver raccolto tre vittorie, due pareggi e tre sconfitte. La situazione non è migliore in Champions League, dove hanno perso tutte le partite finora giocate.

Non era di certo facile andare a fare punti in casa del Psg o del Manchester City, ma il Brugge era alla portata dei tedeschi. L’allenatore non sembra voler puntare sul terzino destro Benjamin Henrichs, finora schierato in campo soltanto per 23 minuti tra Bundesliga e Champions League.

Nella passata stagione, con Julian Nagelsmann sulla panchina del Lipsia, Henrichs aveva giocato più partite (venti in totale). La situazione, secondo ‘Fussballtransfers.com’, lo sta rendendo molto infelice. La Juventus potrebbe approffitarne portandolo a Torino: Henrichs può essere utile sia sulla fascia destra (terzino e centrocampista) che nella difesa a tre. Il suo arrivo a gennaio permetterebbe a Massimiliano Allegri di avere un’arma in più per il finale di stagione.