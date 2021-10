Niente Real e PSG, Mbappé sceglie un’altra squadra: 90 milioni

Ancora tutto da scrivere il futuro di Mbappé: il francese diviso tra PSG e Real Madrid, ma spunta una terza squadra

Il calciomercato estivo è pronto ad infiammarsi intorno a nomi di assoluto livello. Ad accendere i sogni dei tifosi c’è anche Kylian Mbappé, nel suo continuo tira e molla con il PSG. Il francese non ha ancora rinnovato il contratto con il club e, più passa il tempo, più si affievoliscono le possibilità di un accordo.

Le offerte per il fenomeno ex Monaco, d’altronde, non mancano. Il giocatore sembra infatti destinato a vestire la maglia del Real Madrid, club che lo ha a lungo corteggiato anche a giugno. Il PSG ha però resistito, fino a rifiutare 200 milioni di euro per il cartellino e coronando poi il sogno di un tridente che ora vede in campo Mbappé con Messi e Neymar.

La prossima estate, però, lo scenario potrebbe cambiare. Il Real è pronto all’affondo, ma deve guardarsi dall’improvvisa concorrenza di una rivale. Secondo quanto riporta AS, il Barcellona sarebbe intenzionato a provarci per Mbappe.

I blaugrana sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra da capogiro, ben 90 milioni di euro, prima della firma.

Niente Real o PSG: terza opzione per Mbappé

Il Barcellona non naviga in acque calme dal punto di vista economico, ma dalla società avevano fatto sapere di poter ancora investire per un super colpo nella prossima sessione. Mbappé era stato già vicino alla firma con i catalani nel 2017, ma poi l’affare sfumò. Ora una nuova occasione all’orizzonte.