Juventus, offerta ‘monstre’ dalla Premier: il bomber riflette

La Juventus pensa al mercato, ma potrebbe perdere un obiettivo: offerta monstre dalla Premier per un attaccante che piace a Allegri

La Juventus macina punti in campionato e in Champions League e la crisi di inizio stagione sembra già un lontano ricordo. La vittoria contro lo Zenit ha messo in discesa il girone europeo, ma nella testa di mister Allegri il quadro non è ancora completo. La formazione bianconera soffre infatti in zona gol e bisogna correre ai ripari.

Il risultato più frequente per la Juventus è infatti stato – in questo avvio – quello di una vittoria per 1-0. Una situazione che riflette un’estate di mercato insoddisfacente in avanti. L’addio di Cristiano Ronaldo non è stato sostituito e gli infortuni di Dybala e Morata hanno complicato il quadro. La dirigenza non vuole commettere più errori e per questo pensa già alle prossime campagne.

In estate si interverrà su un attaccante, ma un obiettivo rischia di sfumare. Stiamo parlando di Ousmane Dembélé, classe 1997 ed in scadenza con il Barcellona nel 2022. Il giocatore è attualmente infortunato, ma sta per tornare a disposizione.

I suoi agenti – da alcune settimane – sono a colloquio con il club spagnolo per il rinnovo, ma la fumata bianca tarda ad arrivare. La situazione ha fatto venire l’acquolina in bocca a diverse squadre, ma la Juventus potrebbe essere beffata.

Calciomercato Juventus, il bomber in Premier

Come riporta ‘ESPN’, il Newcastle si starebbe interessando a Dembelé ed è pronto ad un’offerta monstre. Il club inglese, che ha di recente cambiato proprietà, sarebbe disposto ad offrire all’ex Borussia Dortmund un ingaggio di 15 milioni annui, contro i 10 che percepisce attualmente in Catalogna. Un’offerta che, se confermata, metterebbe definitivamente ko il sogno Juventus di vederlo in bianconero.