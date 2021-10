Vidal ora può restare: Marotta pensa al tesoretto con gli esuberi

Il gol in Champions League può cambiare il futuro di Arturo Vidal: ora il centrocampista cileno può restare all’Inter, addio degli esuberi

Un gol importantissimo per Arturo Vidal. In Champions League il cileno ha trovato il primo sigillo stagionale dopo un inizio non troppo esaltante, soprattutto a causa di vari problemi fisici. Ora il guerriero è tornato a ruggire per una conferma anche per il futuro.

L’Inter continua a lavorare così intensamente sul fronte calciomercato per quanto riguarda le situazioni contrattuali dei giocatori già in rosa. Vidal potrebbe essere così confermato anche in vista delle prossime stagioni con l’ad nerazzurro, Beppe Marotta, che starebbe pensando ad accumulare il tesoretto con la cessione degli esuberi, soprattutto nella zona centrale di campo.

Calciomercato Inter, Gagliardini o Vecino verso l’addio

A gennaio così la società nerazzurra potrebbe pensare alla cessione di Gagliardini o Vecino: a centrocampo c’è uno di troppo. L’obiettivo è quello poi di arrivare ad un difensore o attaccante puntellando in corso d’opera la rosa di Simone Inzaghi.

Soltanto un centrocampista partirà in base all’offerta che arriverà in sede all’Inter. L’obiettivo della società nerazzurra è quella di essere all’altezza della situazione in campionato e in Champions League, cercando così di qualificarsi al prossimo turno della massima competizione europea dopo il fallimento dello scorso anno.

Una strategia di mercato entusiasmante per la società nerazzurra pronta così a cambiare completamente volto al centrocampo. Con un Vidal recuperato, tutto è ancora possibile.