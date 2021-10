Nuovo esterno per l’Inter: lo scambio che taglia fuori il Barcellona

L’Inter per la prossima stagione valuta la possibilità di inserire in organico un altro esterno di piede mancino. Perisic potrebbe andar via e torna di moda uno spagnolo

La scorsa estate, al netto dei noti problemi finanziari, l‘Inter è andata a caccia di un nuovo laterale mancino alla fine mai arrivato. I nerazzurri hanno infatti ovviato al problema con la conferma in rosa del rientrante Federico Dimarco, che ha peraltro iniziano molto bene la stagione, rivelandosi arma utilissima per Inzaghi. L’ex Verona si alterna infatti spesso e volentieri con Ivan Perisic, titolare designato del ruolo che però ha il contratto in scadenza a giugno 2022.

Alla luce di un ingaggio pesante e di un rinnovo di conseguenza complesso, il laterale croato potrebbe quindi dover salutare al termine della stagione, ‘costringendo’ così Marotta e soci a tornare sul mercato per acquistare un nuovo terzino sinistro abile a tutta fascia. Per tutte le ultime notizie di calciomercato di giornata CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Gaya: sfida al Barcellona con uno scambio

In estate il nome forte a sinistra è stato spesso quello di Marcos Alonso, poi rimasto al Chelsea. Per il prossimo giugno il nome stuzzicante potrebbe portare ancora ad un nazionale spagnolo. Tornerebbe di moda per la Serie A Josè Gaya del Valencia, forte laterale mancino abile soprattutto in fase offensiva che in passato era stato accostato anche alla Juventus. Il classe 1995 piace in Spagna da tempo al Barcellona che però ha problemi economici importanti, e che limitano molto le possibilità di investimento senza cessioni.

In questo contesto, in caso di bisogno, potrebbe inserirsi l’Inter che potrebbe approfittare del contratto in scadenza 2023 di Gaya per abbassare le pretese del club iberico che non potrà, ad un anno dalla fine del rapporto, sparare prezzo pieno. L’ Inter che ha già fatto affari col Valencia, vedi Kondogbia, può mettere sul piatto uno scambio con Stefano Sensi, in ripresa ma non centrale per Inzaghi, e che per caratteristiche fisiche e tecniche potrebbe esprimersi meglio in Liga. Insieme all’ex Sassuolo anche un conguaglio economico per un totale di circa 25/30 milioni di valutazione.