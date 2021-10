Milan stroncato: “Come lo Sheriff in Champions”

Il Milan ha perso la sua terza partita in Champions League. Un percorso difficile per i rossoneri che non riescono a collezionare punti

Non c’è vittoria per il Milan nella massima competizione europea. Ancora una sconfitta per i rossoneri che vengono sconfitti di misura in casa del Porto. Una situazione delicata per gli uomini di Pioli che ora rischiano davvero l’eliminazione.

Zero punti in tre partite: l’avventura del Milan in Champions League non è iniziata nel migliore dei modi. Il girone è molto difficile con corazzate come Liverpool e Atletico Madrid, che da anni sono protagoniste in campo internazionale.

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO Antinelli: “Donnarumma, mai visto una cosa del genere. Kean dal potenziale enorme, Chiesa e il Pallone d’Oro…”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, assalto dalla big: maxi-scambio sul piatto

Sul suo profilo Twitter, associato al video, il giornalista Fabio Ravezzani ha espresso il suo punto di vista dopo la sconfitta in Champions: “Il Milan non è costruito per vincere in Europa. Normale che con molte assenze sia ultimo”. Poi ha aggiunto: “Dimensione di una squadra mediocre in Europa. Quando il gioco diventa duro e di alto livello, si vedono tutti i suoi limiti. Puoi essere un comprimario, poi i miracoli possono esserci sempre nel calcio. Bisogna puntare al terzo posto, va bene. Ma non dobbiamo girarci intorno”.

Il Milan penserà così al prossimo impegno in Serie A per poi catapultarsi ai prossimi impegni in Europa. L’obiettivo resta anche la possibile qualificazione in Europa League con lo spareggio al terzo posto.