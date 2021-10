Calciomercato, tarda il rinnovo e cresce l’insoddisfazione | Juve al varco

Il calciomercato non ha ancora portato il rinnovo di contratto e la Juventus resta al varco. Ora i bianconeri possono crederci davvero

In questa fase della stagione, ampio spazio va dato al campo e poco al calciomercato. Eppure alcuni scenari, soprattutto quelli relativi i rinnovi di contratto, fanno discutere e non poco.

Tra i veri e propri casi che tengono banco nelle ultime settimane c’è certamente quello di Antonio Rudiger. L’ex Roma è stato protagonista di una crescita esponenziale nelle ultime stagioni con la maglia del Chelsea. Un’escalation che gli ha permesso di confermarsi tra i migliori centrali in circolazione, anche dopo la conquista della Champions League con i Blues. Il contratto del tedesco, però, è in scadenza a giugno 2022 e ciò apre prospettive inaspettate circa un suo ritorno in Italia: ecco le ultime novità a riguardo.

Calciomercato, Rudiger insoddisfatto: Juventus in agguato

È così che la Juventus è entrata in corsa per il calciatore. Rudiger è al centro delle contrattazioni con il Chelsea che ovviamente punta a trattenerlo, ma ancora c’è distanza tra richiesta e offerta con la scadenza che si avvicina. Secondo quanto riporta Christian Falk attraverso il suo profilo Twitter, il difensore ora sarebbe insoddisfatto dall’atteggiamento del Chelsea. I Blues, infatti, non avrebbero formulato un’offerta migliore per il rinnovo dall’inizio della stagione. Uno scenario che spalanca le porte alla Juventus, da tempo interessata al ragazzo: e chissà che i bianconeri non possano inserirsi in maniera decisiva nella corsa al calciatore, anticipando il Chelsea e riportandolo in Italia.