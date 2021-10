Calciomercato, addio UFFICIALE: salta la panchina

Il calciomercato vede un nuovo addio in panchina: il tecnico del Newcastle Steve Bruce ha lasciato ufficialmente i ‘Magpies’

“Il Newcastle conferma che Steve Bruce ha lasciato la sua posizione di allenatore di comune accordo. Il club vuole esporre la sua gratitudine a Steve per il suo contributo e gli augura ogni bene per il futuro”. Con questo messaggio, il Newcastle ha ufficializzato sui propri canali l’addio del tecnico Steve Bruce, reduce da un altro ko in casa contro il Tottenham.



LEGGI ANCHE >>> Il PSG molla Icardi, maxi offerta: scambio inaspettato in Serie A!

#NUFC can confirm that Steve Bruce has left his position as head coach by mutual consent.

The club would like to place on record its gratitude to Steve for his contribution and wishes him well for the future.

— Newcastle United FC (@NUFC) October 20, 2021