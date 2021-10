Non convince al 100% Fode Ballo-Toure nel Milan di Stefano Pioli che potrebbe scambiarlo in sede di calciomercato: le ultimissime sul club rossonero

Il Milan di Stefano Pioli è ormai con un piede fuori dalla Champions League. I rossoneri, nelle prime tre gare che hanno segnato il ritorno nella più grande competizione europea della squadra meneghina, non sono riusciti ancora a totalizzare un punto. All’esordio c’è stata infatti la sconfitta ad Anfield contro il super Liverpool di Jurgen Klopp, mentre nella seconda gara è arrivata la batosta all’ultimo minuto a San Siro contro l’Atletico Madrid di Diego Simeone. Ieri sera invece è stato un gol di Luis Diaz del Porto a condannare i ragazzi di Stefano Pioli, fra i quali c’era anche Fode Ballo-Toure.

Il giovane esterno sinistro del Milan non sembra ancora essere entrato al 100% nell’ambiente e nello stile di gioco del club rossonero che, in vista dell’imminente sessione di calciomercato, potrebbe decidere di usarlo come pedina di scambio con un altro club del campionato italiano di Serie A.

Calciomercato Milan, scambio in Serie A con Ballo-Toure

Il Milan, in assenza di Theo Hernandez ora alle prese con la positività al Covid-19, ha assolutamente bisogno di un giocatore in grado di fornire le giuste garanzie senza far rimpiangere troppo l’asso della nazionale francese di Didier Deschamps.

In quest’ottica, il Milan potrebbe proporre alla Sampdoria di Roberto D’Aversa uno scambio, eventualmente di prestiti, con protagonisti proprio Fode Ballo-Toure e Tommaso Augello, laterale sinistro blucerchiato che si è rivelato tifosissimo del Milan nei mesi scorsi.